Mỹ: Khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa do xe tải lao vào hàng rào an ninh

Cảnh sát Mỹ cho biết sáng 11/3, một xe tải đã lao vào hàng rào an ninh gần Nhà Trắng, buộc khu vực trung tâm Washington phải đóng cửa trong giờ cao điểm buổi sáng.

Vụ việc không gây ra thương vong.

Cụ thể, chiếc xe đâm vào cổng tại Quảng trường Lafayette, khu vực phía Bắc Nhà Trắng và là nơi thường tập trung đông khách du lịch và nhân viên văn phòng.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ tài xế xe tải và giao Cơ quan Mật vụ Mỹ thẩm vấn. Hiện cảnh sát chưa công bố thông tin về lái xe.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào Mỹ kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 vừa qua.

Hai phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cáo buộc đã ném thiết bị nổ tự chế vào một cuộc biểu tình bên ngoài nơi cư trú của Thị trưởng New York Zohran Mamdan ngày 7/3.

Rạng sáng 10/3 (giờ địa phương), một vụ nổ súng đã xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto (Canada), song may mắn không ghi nhận thương vong. Sau vụ việc, một đoạn đường phía trước tòa nhà lãnh sự đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và thu thập chứng cứ.

Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto nằm trên đại lộ University Avenue, một tuyến đường lớn theo trục Bắc-Nam của thành phố, nơi tập trung nhiều bệnh viện và dẫn tới trụ sở cơ quan lập pháp của tỉnh Ontario./.

