Nhiều sân bay Mỹ 'vỡ trận' do chính phủ đóng cửa kéo dài

Một số nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và gây chậm trễ cho khách hàng.

Sân bay New Orleans khuyến cáo hành khách lên kế hoạch đến sân bay sớm trước 3 giờ do tình trạng ùn tắc kéo dài. (Nguồn: NOLA)
Các sân bay trên khắp nước Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải do thiếu hụt nhân viên an ninh hàng không sau khi chính phủ liên bang đóng cửa một phần kể từ ngày 14/2.

Từ Atlanta (bang Georgia) đến Houston (bang Texas), các sân bay trung chuyển của các hãng hàng không lớn đều ghi nhận cảnh hành khách phải xếp hàng chờ nhiều giờ do thiếu hụt nhân viên an ninh thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) - đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý tại các sân bay trên toàn quốc.

Trong một thông báo trên mạng xã hội ngày 9/3, sân bay New Orleans (bang Louisiana) thậm chí khuyến cáo hành khách lên kế hoạch đến sân bay sớm trước 3 giờ do tình trạng ùn tắc kéo dài.

Kể từ ngày 14/2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động một phần sau khi Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận ngân sách thường niên cho bộ này.

Hàng nghìn nhân viên liên bang của DHS đã phải tạm nghỉ việc, trong khi nhiều người khác được yêu cầu tiếp tục làm việc mà chưa được trả lương cho đến khi Quốc hội thông qua ngân sách.

Một số nhân viên của TSA lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và gây chậm trễ cho khách hàng.

Cuộc khủng hoảng ngân sách lần này bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ về cải cách đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau vụ các đặc vụ liên bang bắn chết 2 công dân Mỹ tại Minneapolis hồi tháng 1 vừa qua.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Quốc hội trì hoãn việc cấp ngân sách cho DHS cho đến khi có những cải cách đáng kể đối với ICE./.

