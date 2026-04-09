Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Lào, chiều 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong không khí ấm áp, thân tình của những ngày tháng Tư lịch sử và đón Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào, thay mặt các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi tới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lời chào mừng nồng nhiệt nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đại sứ cho biết, chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, kiện toàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và ngay sau thành công của hai chuyến thăm cấp Nhà nước của hai Tổng Bí thư hai Đảng. Do đó, chuyến thăm mang ý nghĩa như một bước “kết nối chiến lược,” góp phần đồng bộ hóa nhận thức và hành động giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong việc triển khai các định hướng lớn đã được xác lập.

Đại sứ báo cáo khái quát một số nét chính về tình hình hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong thời gian qua; trong đó, Đại sứ quán đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam để tham mưu, đề xuất, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần duy trì và củng cố vững chắc quan hệ tin cậy chính trị, đặc biệt là triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao, qua đó cụ thể hóa các thỏa thuận chiến lược giữa lãnh đạo hai nước.

Đại sứ quán đã tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp, thương mại…

Về công tác cộng đồng, Đại sứ quán luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn, củng cố tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con; tổ chức nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy việc kiện toàn tổ chức cộng đồng, gắn kết cộng đồng ngày càng chặt chẽ, vững mạnh.

Đảng bộ Việt Nam tại Lào luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt năm 2025 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liên tiếp.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán xác định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá hơn nữa trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả; chăm lo tốt hơn nữa công tác cộng đồng; đồng thời xây dựng cơ quan đại diện ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào và ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã phát biểu nêu bật những kết quả hoạt động của cộng đồng người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào thời gian qua.

Người Việt ở Lào có truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, có quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân sở tại, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước Lào, có nhiều đóng góp cho đất nước Lào trong chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của hai nước Lào-Việt Nam. Nhiều người đã được Chính phủ Lào tặng thưởng huân, huy chương.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào đồng thời khẳng định không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Tổng hội để hỗ trợ bà con tốt hơn nữa; quyết tâm xây dựng cộng đồng vững mạnh về kinh tế, đẹp về văn hoá và mẫu mực trong tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Lào lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Đồng chí cho biết chuyến thăm chính thức Lào lần này của Đoàn nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, chủ động và tích cực củng cố, mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Lào ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và các kênh hợp tác. Qua đó, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 với các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và tiến độ thực hiện, tạo cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Đồng thời, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, góp phần thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc.

Cùng với đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp với hơn 76 triệu cử tri tham gia, đạt tỉ lệ hơn 99%, cao nhất qua 16 kỳ bầu cử. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI đã kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp để triển khai ngay các Nghị quyết mà Đại hội Đảng đề ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng những kết quả tích cực này là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng vững chắc của Việt Nam; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn bó chặt chẽ giữa ý Đảng và lòng dân.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, với sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào, các cơ quan dân cử sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường, có những tác động, ảnh hưởng, tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội trong 3 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hoá nghệ thuật, quốc phòng, an ninh, tinh gọn tổ chức bộ máy... tiếp tục được đẩy mạnh.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

“Tôi mong muốn rằng đồng bào tiếp tục nỗ lực vươn lên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nước Lào, đồng thời giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái. Cần quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, hướng về quê hương, cùng xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, có uy tín trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Về những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, của cộng đồng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, đồng thời đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, hoàn thiện những khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ triển khai hiệu quả các dự án hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Đại sứ và các cơ quan đại diện đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào không chỉ là cầu nối chính trị, ngoại giao giữa hai nước mà còn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước…

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ đồng bào nhất là các khu vực khó khăn, giúp cộng đồng người Việt Nam có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại./.

