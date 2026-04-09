Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt với Lào
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào.
Chiều 9/4/2026, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Nhất, Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.
Việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Hội nghị bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
Nghị định 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay hỗ trợ việc làm đang tạo luồng sinh khí mới cho vùng biên giới Đà Nẵng. Dòng vốn mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tư nhân dưới tán rừng.
Có những trường hợp, công chứng viên lo phải chịu trách nhiệm nên yêu cầu người dân cung cấp rất nhiều thông tin, nhất là tính xác thực của di chúc, dẫn tới không ít trường hợp đi vào “ngõ cụt.”
Tại thảo luận tổ về Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề xuất sửa đổi luật nhằm nâng cao minh bạch, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị cung cấp dữ liệu công.
Đây là giải pháp cấp bách áp dụng thời gian ngắn trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng, dầu trong nước.
Người không biết chữ, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hay lao động bất ngờ mất việc... là những đối tượng đang được các đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung vào diện thụ hưởng trợ giúp pháp lý.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch chỉ định Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11 và đã tiếp cận trọng trách này với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo khách quan.
Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư mang ý nghĩa ngoại giao và chính trị sâu sắc, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.
Theo Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch; các việc hộ tịch được đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, không phụ thuộc địa giới hành chính.
Ngày 9/4/2026, tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Sáng 9/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh công việc nhiều, vừa cấp bách, vừa lâu dài, các thành viên Chính phủ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu...
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã gửi lời chúc mừng tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đồng chí được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Công chứng nhằm mở rộng quyền phân quyền, giảm thủ tục và phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin qua các nền tảng số là những điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).
Ngày 9/4, Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định, chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới.
Đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ 30/3/2026.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung, thế hệ trẻ hai nước kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu, góp phần củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy phát triển khu vực.
Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở TW Đảng NDCM Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến hành hội đàm.
Sáng 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào.
Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, là bước tiến lớn về chính sách an sinh xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14- 17/4/2026.