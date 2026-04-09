Chuyển đổi xanh - cơ hội tăng cường hợp tác Việt Nam và Australia

Chuyển đổi xanh đang là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam-Australia, mở ra những cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo, đầu tư và quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.

Đây là nội dung chính của Diễn đàn Chuyển đổi Xanh Việt Nam-Australia 2026 do Tổng lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cộng đồng Doanh nghiệp Cựu sinh viên Australia (AABN) tổ chức ngày 9/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Chuyển đổi Xanh Việt Nam-Australia 2026 có chủ đề “Đẩy nhanh quá trình khử carbon trong nông nghiệp và sản xuất - Mở khóa cơ hội thương mại và đầu tư,” có sự tham gia của khoảng gần 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng chính sách, kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cùng trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác giữa Australia và Việt Nam thành những cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực.

Phát biểu khai mạc, bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng quan hệ song phương Australia và Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai nước đã đưa ra cam kết quan trọng vì sự thịnh vượng chung và một tầm nhìn chung về một khu vực xanh hơn, bền vững hơn, đang trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Hiện nay, chuyển đổi xanh không còn là mục tiêu xa vời, mà là thực tế cấp bách đối với Việt Nam. Doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia mong muốn tham gia vào giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Autralia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ tình hình kinh tế và tầm nhìn phát triển xanh của Việt Nam, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng hiện nay, chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế, mà còn là yêu cầu cấp thiết của Việt Nam để đáp ứng tình hình thực tế nhiều biến động của thế giới, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến vai trò của năng lượng; sự cân bằng giữ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp Việt Nam và Australia trao đổi tri thức, kinh nghiệm và kết nối hợp tác giữa hai bên. Việt Nam hiện không chỉ có nhu cầu chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và nguồn vốn cho phát triển xanh, mà còn rất cần kinh nghiệm của Australia trong xây dựng chính sách và quản trị nguồn vốn cho phát triển xanh.

Chương trình Diễn đàn gồm phiên thảo luận toàn thể với các chủ đề “Khai phá các chính sách chuyển đổi xanh: hợp đồng mới, vốn đầu tư mới, lợi thế cạnh tranh mới”; “Mở rộng đổi mới xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất”; Tọa đàm chuyên đề về “Đổi mới và hợp tác cho trung tâm sản xuất xanh của Việt Nam; nông nghiệp xanh ứng dụng công nghệ”; Tọa đàm “Tiếp cận nguồn tài chính cho chuyển đổi xanh - lộ trình thực tiễn cho doanh nghiệp”; Hội thảo về mô hình đầu tư và hợp tác “Mở rộng tăng trưởng xanh thông qua vốn thông minh.”

Với nội dung phong phú, thiết thực, Diễn đàn tạo nền tảng đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và đổi mới sáng tạo về cách thức phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và quan hệ đối tác chiến lược có thể giúp doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu luôn thay đổi của thị trường và tạo dựng các cơ hội tăng trưởng mới.

Diễn đàn cũng là nơi để các bên trao đổi về thúc đẩy đối thoại và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực trọng điểm: năng lượng sạch, sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh, chuyển đổi dựa trên dữ liệu.

Diễn đàn cũng tăng cường kết nối trong cộng đồng cựu sinh viên Australia, giữa doanh nghiệp và các tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Australia và Việt Nam trong tiến trình hướng tới một tương lai bền vững, có khả năng thích ứng cao./.

