Đắk Lắk từng bước di dời, tháo dỡ lồng, bè ra khỏi khu vực vịnh Vũng Rô

Để thực hiện đúng lộ trình chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi trồng thủy sản tại vịnh Vũng Rô theo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đang tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhiều hộ dân tự di dời, tháo dỡ lồng, bè ra khỏi khu vực vịnh, hoàn trả mặt nước và đảm bảo môi trường.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã yêu cầu hơn 20 chủ cơ sở có lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vịnh Vũng Rô nhưng hiện trạng không nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm việc tự tháo dỡ và di dời toàn bộ lồng bè, chòi tạm, phao nổi, hệ thống neo buộc và các vật dụng liên quan ra khỏi khu vực vịnh; đồng thời hoàn trả mặt nước về hiện trạng tự nhiên ban đầu, không để lại rác thải hay vật cản trên mặt nước.

Các lực lượng liên quan như Phòng Kinh tế, Công an xã phối hợp lực lượng biên phòng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, tiến hành cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành hoặc tái lắp đặt trái phép. Địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, làm việc với từng chủ bè, vận động ký cam kết thực hiện việc giải tỏa, di dời lồng bè tại khu vực Vịnh Vũng Rô.

Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân cũng đã chủ động thông tin, tuyên truyền, vận động trên 30 hộ dân tại các phường: Tuy Hòa, Phú Yên, Xuân Đài, Sông Cầu có lồng, bè nuôi trồng thủy sản tại vịnh Vũng Rô chủ động thu hoạch, tự nguyện tháo dỡ và di dời lồng bè về địa phương để nuôi trồng theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Xã cũng đề nghị các địa phương trên rà soát, bố trí vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp quy hoạch hoặc tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi sản xuất, ổn định sinh kế bền vững.

Theo lộ trình, đến tháng 12/2026, địa phương sẽ di dời hơn 120 cơ sở nuôi trồng thủy sản ra khỏi vịnh Vũng Rô; đến tháng 12/2027 tiếp tục di dời hơn 190 cơ sở; đến tháng 12/2028 di dời thêm hơn 70 cơ sở nuôi; đến tháng 12/2029 sẽ tổ chức sắp xếp, bố trí lại hơn 200 cơ sở nuôi người dân vào khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản.

Vịnh Vũng Rô có tổng diện tích mặt nước biển khoảng 1.640 ha, thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm. Đây là nghề nuôi mang lại lợi nhuận cao, thu hút nhiều hộ dân tham gia, làm cho số lượng bè nuôi ngày càng tăng.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, đến tháng 3/2026, toàn vịnh có hơn 600 chủ bè nuôi trồng thủy sản với hơn 37.800 lồng; trong đó, có hơn 200 chủ bè là người dân xã Hòa Xuân; hơn 340 chủ bè là người dân các xã, phường trong tỉnh; hơn 60 chủ bè của người dân ngoài tỉnh. Tổng diện tích mặt nước đã nuôi trồng thủy sản khoảng 400ha.

Theo ông Trần Kim Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, hiện nay, vịnh Vũng Rô không được phép nuôi trồng thủy sản, mặt nước không được quy hoạch cho hoạt động nuôi.

Từ tháng 8/2025, Ủy ban Nhân dân xã ban hành thông báo triển khai thực hiện việc giải tỏa, di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản tại khu vực vịnh Vũng Rô theo Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người nuôi tự di dời lồng bè ra khỏi vịnh.

Để đảm bảo sinh kế cho người dân đang nuôi trồng thủy sản trong vịnh Vũng Rô, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân cũng đã kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên quy hoạch một vùng nuôi trồng thủy sản (khoảng 150ha) để di dời các hộ dân vào nuôi theo lộ trình phù hợp, từng bước giảm mật độ nuôi tại khu vực vịnh, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản ổn định, bền vững gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và giao thông thủy nội địa trong khu vực./.

