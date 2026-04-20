Tây Ninh: Chạy đua với thời gian, đưa các anh hùng về đất mẹ

Trong những ngày tháng tư lịch sử, tỉnh Tây Ninh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ trong công tác đền ơn đáp nghĩa bằng việc ban hành hàng loạt kế hoạch quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân và thân nhân liệt sỹ.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo sát sao các cơ quan đơn vị và địa phương phải thực hiện đúng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo ra sự chuyển biến rõ nét về tiến độ và chất lượng trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là trong đợt cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm." Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 4/2026 đến tháng 12/2030, tỉnh phấn đấu tìm kiếm và quy tập được khoảng 1.050 hài cốt liệt sỹ.

Song song với đó, một nhiệm vụ vô cùng cấp bách là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ để phục vụ giám định ADN.

Ông Phạm Tấn Hòa đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu đến ngày 27/7/2027 phải hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm cho khoảng 18.290 mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây là một con số khổng lồ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Điểm nhấn trong lộ trình này chính là “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Với chiến dịch này, Tây Ninh đặt chỉ tiêu phấn đấu đến tháng 7/2027 sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 600 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, các đội chuyên trách như Đội K70 và K71 sẽ đóng vai trò nòng cốt với chỉ tiêu quy tập từ 250 đến 350 hài cốt liệt sỹ mỗi đội.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng đã vạch ra các biện pháp đồng bộ và quyết liệt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao vai trò chủ trì, tham mưu tổ chức phát động chiến dịch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sỹ.

Công tác khảo sát thực địa và xác minh thông tin sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ. Bên cạnh nỗ lực tìm kiếm trực tiếp, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh.

Tỉnh sẽ triển khai số hóa thông tin liên quan đến quá trình lấy mẫu, quản lý mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ thông qua các phần mềm chuyên dụng.

Sở Nội vụ, Công an tỉnh và Sở Y tế coi việc thu thập mẫu ADN thân nhân và hài cốt liệt sỹ được xác định là chìa khóa để hoàn thiện ngân hàng gen, phục vụ công tác xác định danh tính đạt kết quả cao nhất.

Về mặt đảm bảo nguồn lực, ngân sách nhà nước và địa phương sẽ ưu tiên tối đa cho các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Các tổ công tác cấp tỉnh và địa phương đã được kiện toàn, bao gồm cả các lực lượng y tế, công an và cán bộ chuyên môn, để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, công tác phối hợp quốc tế với các địa phương của Campuchia cũng được chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn trong toàn dân. Việc cung cấp thông tin về liệt sỹ từ nhân dân và các cựu chiến binh là nguồn tư liệu quý giá để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Tây Ninh đang chạy đua với thời gian để đưa những người con anh hùng về với gia đình và đất mẹ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Tây Ninh trong giai đoạn mới chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến đột phá, góp phần làm ấm lòng thân nhân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, qua 24 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sỹ, từ năm 2001 đến nay, Tây Ninh đã quy tập được 8.627 bộ hài cốt liệt sỹ (trong đó có 8.621 mộ lẻ và 6 mộ tập thể khoảng 280 hài cốt); có 282 hài cốt liệt sỹ biết tên và địa chỉ./.

