Hà Nội: Người dân ổn định tái định cư tại dự án đường Tam Trinh

Hiện nay, dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đang trong giai đoạn nước rút bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Đây là dự án trọng điểm trên địa bàn mang ý nghĩa chiến lược nhằm giải quyết ùn tắc cửa ngõ phía Nam. Tuy nhiên, dự án gặp rất nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, chính quyền phường Vĩnh Tuy đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Gắn bó với ngôi nhà cũ tại số 57 đường Tam Trinh đến mấy chục năm nay, giờ phải chia tay với tình cảm hàng xóm láng giềng xưa cũ, ngưng khoản thu nhập từ nhà mặt tiền giúp trang trải cuộc sống bao năm qua… bà Đinh Thị Biên (số nhà 57 đường Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) khá ngậm ngùi khi phải bàn giao mặt bằng ngôi nhà cho dự án.

Song với suy nghĩ dự án mở rộng đường Tam Trinh là để phát triển xã hội và kinh tế, giải quyết ách tắc giao thông tồn tại nhiều năm trên địa bàn, bà Biên là một trong những hộ gia đình đầu tiên đồng thuận và chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước.

Người dân dọn dẹp bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Ngay từ khi phường công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bà Biên cũng người dân trong phường được thông tin đầy đủ và được giải đáp các thắc mắc.

Bà tâm sự: “Tôi cảm thấy phấn khởi khi chính quyền phường Vĩnh Tuy đã chủ động vận dụng những quy định hiện hành, hạn chế những thiệt thòi cho người dân. Trên thực tế, giải phóng mặt bằng được phường tổ chức rất công bằng và minh bạch.”

Diện tích nhà cũ của bà Biên ở 57 Tam Trinh là 76,5m2, song khi tái định cư, gia đình bà Biên được bồi thường căn hộ có diện tích hơn 100m2 tại tòa nhà CT1 Đền Lừ.

Sau khi bắt thăm nhà tái định cư, bà Biên và các hộ dân khác được Ban Quản lý dự án phường tổ chức đến tham quan và xem căn hộ nơi mình sẽ ở.

“Tôi thấy rất yên tâm và hài lòng. Không gian ở khu tái định cư rất tốt, thoáng đãng, mát mẻ. Phía trước tòa nhà có một bên là mặt hồ và một bên là sân bóng, rất tiện cho chúng tôi tập thể dục và sinh hoạt thoải mái,” bà Biên hồ hởi nói.

Sau khi được tổ chức đi tham quan khu tái định cư mới, thấy khu nhà sạch sẽ, thoáng mát, mặc dù chưa được nhận tiền đền bù nhưng chị Lê Thị Thương (người dân bị thu hồi đất tại dự án đường Tam Trinh, Hà Nội) đã quyết định nhận bàn giao nhà tái định cư ngay.

“Theo tôi nghĩ dự án mở đường là để tháo gỡ những ách tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thông thoáng nên gia đình tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng và phối hợp với Ban quản lý dự án của phường Vĩnh Tuy để chuyển về căn nhà tái định cư. Mặc dù gia đình tôi hoàn toàn là chưa nhận tiền đền bù một chút nào nhưng vì muốn ổn định cuộc sống cho các cháu đi học và chúng tôi đi làm nên chúng tôi quyết định chuyển sớm về khu tái định cư.”

Ông Vũ Văn Hoạt (trái), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, trao đổi với người dân thuộc diện tái định cư. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận 47 căn hộ tại tòa CT1 Đền Lừ do Sở Xây dựng Hà Nội bàn giao, nhằm bố trí tái định cư ổn định cho các hộ dân.

Không chỉ dừng lại ở tiếp nhận và sắp xếp, lãnh đạo địa phương còn trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, nắm bắt thực tế đời sống, kịp thời động viên, chia sẻ và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng.

Đến thăm và động viên các hộ dân tại nơi ở mới tại khu tái định cư ở CT1 Đền Lừ, ông Vũ Văn Hoạt (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bày tỏ sự phấn khởi khi thấy các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất của các hộ dân.

Ông Vũ Văn Hoạt cho biết: “Với các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, chúng tôi đã chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ người dân sắp xếp, vận chuyển đồ đạc, cơ sở vật chất... đến nơi ở mới. Đồng thời, phường Vĩnh Tuy cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giúp người dân nhanh chóng nhận được Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, đăng ký hộ khẩu, hỗ trợ con em chuyển trường nếu người dân có nhu cầu.”

Sự đồng thuận của người dân chính là điều kiện tiên quyết giúp Dự án đường Tam Trinh khi hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giảm tải áp lực giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo diện mạo mới cho khu vực phía Nam Thủ đô./.

Hà Nội: Quyết tâm kịp tiến độ bàn giao mặt bằng đường Tam Trinh mở rộng trước 30/4 Nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã tổ chức niêm yết công khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.