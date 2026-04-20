Quảng Ngãi: Phát hiện vụ vận chuyển, tàng trữ gần 400kg thuốc nổ

Ngày 20/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải và Công an xã Vạn Tường bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 400kg thuốc nổ.

Thông tin ban đầu, qua trinh sát nắm tình hình tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang, thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tang Phạm Văn Hậu (sinh năm 1989) thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường điều khiển xe môtô 76AB-052.51 chở trên baga trước 11 bao tải màu trắng (loại bao đựng thức ăn chăn nuôi có dòng chữ “GF902 sản phẩm công nghiệp xanh G-Tek”) bên trong có chứa nhiều chất rắn, dạng cục, màu xám, không xác định hình dạng, không đo kích thước từng cục, có khối lượng 20kg.

Từ lời khai của Hậu, mở rộng kiểm tra khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M. (41 tuổi, trú thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường) làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa chất rắn dạng cục, được cất giấu.

Tổng số tang vật đang được lực lượng chức năng thu giữ là 377kg thuốc nổ, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 thẻ nhớ camera quan sát.

Đơn vị tiến hành lập biên bản bắt, tạm giữ người, tạm giữ và niêm phong tang vật, tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự ban đầu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 3 giờ 50 phút ngày 15/3, tại đường ven biển thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Lý Sơn, Công an đặc khu Lý Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đinh Sửu, sinh năm 1973 ở thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hành vi vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ.

Sau quá trình điều tra ban đầu và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý theo quy định./.

