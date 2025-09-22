Phát hiện, xử phạt chủ tàu cá vận chuyển trái phép vật liệu nổ và ngư cụ cấm

Ngày 22/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, các đồn Biên phòng ở địa bàn tỉnh qua tuần tra đã phát hiện tàu cá vận chuyển trái phép vật liệu nổ và ngư cụ cấm.

Cụ thể, ngày 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện tàu cá QB-11264-TS của ông Hoàng Quang Tiến (sinh năm 1976) và tàu cá QB-11080-TS của ông Đào Văn Đổng (sinh năm 1977), cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, có hành vi tàng trữ dụng cụ kích điện.

Tang vật thu giữ là 2 bộ dụng cụ kích điện. Đơn vị đã lập biên bản, xử phạt hành chính hai chủ tàu trên với số tiền 25 triệu đồng, tịch thu tang vật theo quy định.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 15/9, tại khu vực mép nước, hướng Đông Bắc đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cồn Cỏ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Ngọc Tới (sinh năm 1980, trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển 1,96 kg thuốc nổ TNT, 3 dây cháy chậm, 7 kíp nổ và các tang vật có liên quan.

Sau khi đối tượng Tới bị bắt, ngày 16/9, hai đối tượng liên quan đến việc cung cấp thuốc nổ cho Tới là Phan Văn Quý (sinh năm 1977) và Phan Trung Dũng (sinh năm 1976), cùng trú tại xã Cửa Tùng, đã đến Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án đối với 3 đối tượng có hành vi vận chuyển vật liệu nổ; bàn giao người, tang vật và hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

