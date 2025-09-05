Cần Thơ: Kiểm soát không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

Từ nay đến cuối năm không để xảy trường hợp tàu cá Cần Thơ vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định (IUU).

Ngành chức năng phối hợp quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố, tổ chức rà soát, kiểm soát không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động; kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đó là quyết tâm của thành phố Cần Thơ trong công tác nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) được bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ thông tin.

Theo bà Quách Thị Thanh Bình, thủy sản là lĩnh vực tăng trưởng chủ yếu đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (khu vực 1) năm 2025 của thành phố Cần Thơ (ở mức tăng 3,53%).

Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi ngành thủy sản ngoài phấn đấu duy trì diện tích nuôi thủy sản năm 2025 là 96.500ha; tổng sản lượng thủy, hải sản đạt 782.958 tấn (sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 705.958 tấn, sản lượng khai thác 77.000 tấn) cũng phải nỗ lực không để xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm IUU.

Để đạt mục tiêu trên, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thẩm định truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đúng quy định, tuân thủ không vi phạm khai thác IUU, đảm bảo các lô hàng xuất khẩu đi Châu Âu được truy xuất nguồn gốc rõ ràng hợp pháp góp phần thúc đẩy xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng phối hợp với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu cá, đảm bảo tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển có đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật; tổ chức trực ca 24/7 trên hệ thống giám sát tàu cá, đảm bảo tàu cá hoạt động trên biển luôn duy trì tín hiệu VMS, thông báo kịp thời tàu cá mất tín hiệu nhanh chóng khắc phục theo quy định.

“Thực hiện các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm,” bà Bình nhấn mạnh.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản đúng quy định, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức các đợt tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh cho ngư dân giúp ngư dân an tâm bám biển, khai thác thủy sản đạt hiệu quả. Tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ cước phí thuê bao VMS cho tàu cá đủ điều kiện.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ thực hiện xác minh 16 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, trong đó có 3 tàu cá bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trong 8 tháng, các ngành chức năng đã ban hành 5 quyết định xử phạt tàu cá mất kết nối, với tổng số tiền trên 113 triệu đồng.

Thông tin về việc xử lý tàu cá mất kết nối, ông Lư Tấn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố Cần Thơ cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Tổ giám sát hành trình trên tàu cá (VMS) nhằm hỗ trợ cho chủ tàu cá khắc phục lỗi mất kết nối, đồng thời xác minh các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Ngoài ra, định kỳ hàng tuần, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư báo cáo về Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đồng thời cập nhật số liệu tàu nguy cơ lên hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Hiện thành phố Cần Thơ có 46 tàu nằm trong danh sách nguy cơ vi phạm IUU do hết hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản và đăng kiểm.

Tính đến ngày 8/8, thành phố Cần Thơ có tổng 797 chiếc tàu, tổng công suất 210.377 CV (trong đó, tàu từ 15 mét trở lên là 347 chiếc, công suất 185.945 CV và 58 tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá).

Hiện 347 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%.

Đến nay, tất cả 797 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản; trong đó, có 751 tàu còn hạn giấy phép khai thác thủy sản (đạt 94,23%) và 46 tàu cá hết hạn giấy phép (chiếm 5,77%) ngưng hoạt động, chưa đủ điều kiện cấp phép./.

TP Hồ Chí Minh giám sát chặt tàu cá, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt kiểm soát tàu cá, xử lý nghiêm tàu mất kết nối, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo IUU, phát triển kinh tế biển bền vững.