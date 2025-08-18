Cần Thơ: Ra quân cao điểm chống khai thác IUU, hướng tới mục tiêu gỡ 'thẻ vàng'

Sáng 18/8, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng Trung Bình, xã Trần Đề (thành phố Cần Thơ), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ tổ chức ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Đợt cao điểm diễn ra từ nay đến tháng 9/2025. Các đơn vị liên quan đặt mục tiêu tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, chính quyền cơ sở nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm rõ các chế tài xử phạt của Việt Nam và của các nước.

Các cơ quan, đơn vị tham mưu cho địa phương và các ngành chức năng quản lý tốt số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); đăng ký, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia để quản lý đội tàu; bảo đảm 100% tàu cá ra khơi có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn kỹ thuật theo quy định; tất cả các loại tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên phải được lập hồ sơ, danh sách quản lý, theo dõi, đặc biệt là nhóm tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài (thường xuyên cập nhật, bổ sung vào hồ sơ, sổ sách).

Các đơn vị thường xuyên trao đổi, thông báo với lực lượng Hải quân Vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4 về tình hình tàu cá xuất bến để phối hợp quản lý, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng chỉ định để kiểm tra, kiểm soát, giám sát 100% tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển dịch vụ hậu cần nghề cá.

Đồng thời, các đơn vị rà soát, thống kê, thông báo và tham mưu cho địa phương về thực trạng các tàu cá không về địa phương nơi đăng ký neo đậu, để có biện pháp theo dõi, nâng cao trách nhiệm của địa phương trong quản lý tàu cá hoạt động.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình nhấn mạnh kiên quyết không cho tàu cá xuất cảng, xuất bến đi khai thác thủy sản khi chưa đủ các thủ tục giấy tờ, các trang thiết bị và không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động khai thác hải sản theo quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, đường dây móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác IUU và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như 100% tàu cá đủ điều kiện mới được cấp phép hoạt động; tỷ lệ lắp đặt và duy trì lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) ngày càng cao đạt 100%; nhận thức của bà con ngư dân được nâng lên rõ rệt; các vụ vi phạm vùng biển nước ngoài không có.

Tuy nhiên, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, đánh giá nguy cơ tái vi phạm vẫn hiện hữu. Một số chủ tàu chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, ghi nhật ký khai thác chưa đầy đủ, tuần tra, xử lý vi phạm tuy đã mạnh mẽ nhưng vẫn cần được siết chặt hơn nữa.

Vì thế, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ đề nghị bà con ngư dân tuân thủ nghiêm túc quy định, tuyệt đối vi phạm IUU, không xâm phạm vùng biển nước ngoài; ghi nhật ký khai thác đầy đủ, trung thực, báo cáo đúng thời gian, địa điểm; khi phát hiện vi phạm, chủ động báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Thực hiện phương châm “Hành động quyết liệt-Kiểm soát chặt chẽ-Phối hợp đồng bộ-Thi đua sôi nổi," Cần Thơ quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài từ nay đến hết năm 2025; 100% tàu cá xuất bến, nhập bến đúng quy định, đủ giấy tờ, đủ điều kiện, có nhật ký khai thác đầy đủ.

Đại diện Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU Cần Thơ, bà Quách Thị Thanh Bình kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đồng lòng, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả chống IUU. Bà con ngư dân cùng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU các cấp chung tay, để mỗi chuyến ra khơi đều là chuyến biển bình an, hợp pháp, đầy ắp cá tôm./.

