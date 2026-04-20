Nghị quyết phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Thanh Hóa.

Tại Nghị quyết số 234/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Lâm Đồng, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa./.

