Đồng Nai: Kịp thời ngăn chặn mang đi tiêu thụ hơn 5 tạ thịt lợn bốc mùi

Chiều 20/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Long Bình vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một cơ sở giết mổ lợn chuẩn bị đưa ra thị trường hơn 500kg thịt lợn bốc mùi, một số có dấu hiệu lợn bệnh.

Trước đó, vào tối 19/4, lực lượng công an kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn trái phép tại Tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình, do ông Trần Huy M. (sinh năm 2000) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 140kg có biểu hiện bị bệnh.

Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70kg thịt lợn đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479kg thịt lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở khai nhận số lợn sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời.

Đối với số thịt lợn trong kho đông lạnh được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Lực lượng công an phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 1 lấy mẫu kiểm nghiệm, gồm 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con lợn tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật./.

