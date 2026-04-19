Đề nghị điều tra nguồn gốc thực phẩm khiến hơn 20 người nhập viện ở Nghệ An

Ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4, trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng... theo Kế hoạch 598/KH-BCĐTƯATTP, ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.”

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 01/02/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, sáng 17/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu tiếp nhận cấp cứu một số bệnh nhân, đến sáng 18/4, một số người tiếp tục nhập viện với các biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao.

Các bệnh nhân cho biết có ăn bánh mỳ tại tiệm bánh Quỳnh (xã Diễn Châu); một số trường hợp có sử dụng các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết địa phương đã đình chỉ hoạt động quán bánh mỳ liên quan đến việc hàng chục người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng đã lấy mẫu thực phẩm tại đây gửi ra Hà Nội để xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc./.

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).