Phát hiện nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép ở Quảng Trị

Ngày 19/4, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin, đơn vị đang đấu tranh làm rõ nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động trên địa bàn để truyền bá mê tín dị đoan và trục lợi.

Nhóm hoạt động liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” được phát hiện do Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1991, quê quán tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, với khoảng 50 người tham gia. Nhóm này tổ chức sinh hoạt tại nhiều địa điểm trên địa bàn, không đăng ký, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quá trình hoạt động, các đối tượng thay đổi địa điểm liên tục, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới. Người tham gia sinh hoạt bị yêu cầu tắt điện thoại, hạn chế liên lạc với bên ngoài, tuân thủ quy định nội bộ nghiêm ngặt. Đồng thời, các thành viên bị yêu cầu đóng góp tài chính theo tỷ lệ thu nhập, với những lời hứa hẹn mang tính mê tín.

Ngày 1/4, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 8 điểm sinh hoạt trái phép tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh (Quảng Trị).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và làm việc với 1 đối tượng cầm đầu, 7 đối tượng tích cực cùng 41 người tham gia. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức và tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Cơ quan chức năng nhận định hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc nhận diện, phòng ngừa các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tổ chức có tên đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới," có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng hoạt động, song giáo lý của tổ chức này có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Đáng chú ý, tổ chức này đưa ra quan điểm về “Đức Chúa Trời Mẹ," cùng nhiều nội dung mang tính thần quyền, mê tín, gây tranh cãi trong xã hội./.

