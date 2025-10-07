Phú Thọ xử lý nhóm đối tượng liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Ngày 7/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại khu Tân Lập, xã Phú Khê.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh phát hiện 6 cá nhân (gồm 2 nữ, 4 nam) đang tụ tập tại nhà thuê của Nguyễn Tuấn Ng (sinh năm 1983) tại khu Tân Lập, xã Phú Khê để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Nhóm người này đã sử dụng các thiết bị điện tử gồm laptop nhãn hiệu HP, máy tính bảng, tivi 43 inch, dây HDMI để kết nối, trình chiếu và trao đổi các nội dung phục vụ sinh hoạt của tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.”

Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật gồm 1 quyển “Kinh Thánh,” 3 khăn màu trắng, 1 bục làm lễ, 7 phong bì chứa tổng số tiền 300.000 đồng, cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Việc tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” - một tổ chức chưa được Nhà nước công nhận, có nhiều dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, lôi kéo người tham gia bằng những hình thức tinh vi, gây chia rẽ tình cảm gia đình, trục lợi cá nhân.

Các hoạt động của tổ chức này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của xã hội.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo nhân dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép; chủ động tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu của các tổ chức tà đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

