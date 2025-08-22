An Giang: Đấu tranh, trấn áp mạnh hành vi vi phạm pháp luật về ma túy

Chiều 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra, phát hiện 23 khách và nhân viên quán karaoke X-Men ở Phú Quốc dương tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra quán karaoke X-Men ở khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, phát hiện tại 4 phòng có 17 khách đang hát và 13 nhân viên phục vụ, trong đó nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành xét nghiệm nhanh đối với số khách và nhân viên này, kết quả 23 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 9 nhân viên. Tang vật thu giữ tại hiện trường 11 túi nylon chứa tinh thể và 31 viên nén nghi là chất ma túy.

Liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Công an đặc khu Phú Quốc đang hưởng ứng cùng các địa phương trên cả nước thực hiện mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu không ma túy năm 2025.

Công an đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đơn vị chuyên môn làm tốt công tác điều tra nắm tình hình, rà soát tuyến, khu vực, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng, địa bàn tập trung đấu tranh, xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện đợt cao điểm, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên.

Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy.”

Cùng với đó là tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp mạnh hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để làm sạch địa bàn./.

