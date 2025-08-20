Huế: Tuyên án vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép gần 30kg chất ma túy. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng đánh giá đã triệt phá kịp thời đường dây ma túy liên tỉnh, ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào địa bàn thành phố Huế và các tỉnh lân cận.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06kg ma túy các loại, gồm hơn 20,9kg Methamphetamine, 4,1kg Ketamine, gần 388g MDMA cùng các loại khác.Các bị cáo bị đưa ra xét xử theo Điều 250 “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Điều 251 “Mua bán trái phép chất ma túy” của Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Bảo Vũ (sinh năm 1993), Phan Minh Trung (sinh năm 1990), Lê Khắc Dỉ (sinh năm 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (sinh năm 1999), Lê Anh Vũ (sinh năm 2001), Hồ Văn Hùng (sinh năm 1983), Võ Công Khuê (sinh năm 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (sinh năm 1991), Võ Đại Tây Dương (sinh năm 1996), cùng trú tại thành phố Huế; Nguyễn Duy Quang (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44kg ma túy; các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7kg ma túy; các bị cáo Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64kg ma túy; các bị cáo Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68kg Methamphetamine.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình. Các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng chung mức án chung thân. Bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ năm 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ Quảng Bình (nay là Quảng Trị) và Quảng Trị cũ về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành các đối tượng thuê địa điểm cất giấu để bán ma túy.

Cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ số lượng ma túy lớn. Cụ thể, tại phòng trọ số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng (nay là phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) thu giữ hơn 10,7 kg ma túy các loại, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, ADB-BUTINACA.

Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ các đồng phạm, gồm: Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh. Tại khu vực giao lộ Cầu Dã Viên-Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế bắt quả tang Võ Công Khuê đang vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine từ Huế đi Quảng Bình (nay là Quảng Trị) cùng các bị cáo liên quan gồm Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng và Nguyễn Thế Hùng.

Tại phòng trọ ở ngõ 229 Ngự Bình, phường Trường An (nay là phường Thuận Hóa, thành phố Huế), lực lượng chức năng thu giữ 10,94 kg ma túy (chủ yếu Methamphetamine).

Tại ngõ 91, kiệt 131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh (nay là phường Thuận Hóa, thành phố Huế) phát hiện 6,64 kg ma túy. Số ma túy này do Huỳnh Thị Lệ Huyền mua từ Vũ và một đối tượng khác để bán; Võ Đại Tây Dương trực tiếp nhận và giao hàng./.

