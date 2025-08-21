TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố nam ca sỹ Chi Dân sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 21/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ca sỹ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989); Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1981, anh trai Chi Dân); Võ Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987) cùng 29 bị can khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, vụ án bắt nguồn từ việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra một khách sạn ở huyện Bình Chánh (cũ) vào tối 6/11/2024, phát hiện Võ Thị Kim Tuyến tàng trữ 238gram ma túy.

Từ lời khai của Tuyến, cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt quả tang một nhóm người sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở quận Tân Bình (cũ), trong đó có anh em ca sỹ Chi Dân.

Tại cơ quan công an, Chi Dân khai nhận đã cùng anh trai đến phòng trọ của một người bạn. Tại đây, nam ca sỹ rủ cả nhóm sử dụng ma túy, một người trong nhóm đã đặt mua ma túy tổng hợp và 3 viên thuốc lắc. Sau khi nhận ma túy, ca sỹ Chi Dân và cả nhóm cùng sử dụng.

Ngoài ra, ca sỹ Chi Dân còn rủ cả nhóm sử dụng ma túy dạng nước (“nước vui”) nên Nguyễn Trung Tín đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng và Chi Dân trả tiền. Sau đó, Chi Dân trực tiếp lấy nồi vào bếp, pha "nước vui" với nước tăng lực và nước lọc, rồi cùng cả nhóm uống. Cuộc "vui" kéo dài đến 9 giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

Trong vụ án này, anh em ca sỹ Chi Dân phải chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng Võ Thị Kim Tuyến bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng lớn, lên đến 1,6kg./.

Vụ Chi Dân, An Tây bị bắt: Khi nghệ sỹ vượt qua lằn ranh tối kỵ Không ít người trong số các nghệ sỹ, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân nên sẵn sàng vượt qua lằn ranh tối kỵ - điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội.