Bản tin 60s: An "Tây" và Chi Dân có thể phải đối diện với mức hình phạt nào?

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là An "Tây") và Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân), về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.