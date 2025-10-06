Bắt quả tang 9 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép

Ngày 6/10, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Răng vừa bắt quả tang 9 thanh niên nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trái phép vào rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ sáng nay, nhận được tin báo từ người dân về việc có nhóm đối tượng tụ tập nghi vấn sử dụng ma túy tại căn nhà số LK10-32, đường số 9, Khu dân cư Công nghệ cao, Công an phường Cái Răng đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng đang thuê 2 phòng riêng biệt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tại phòng ở tầng trệt, có 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) đang tụ tập. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một thẻ căn cước công dân và một tờ tiền polymer cuộn tròn đều dính chất bột tương tự, cùng nhiều dụng cụ khác.

Trong khi đó, tại phòng trên lầu ba, lực lượng công an phát hiện thêm 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) cùng tang vật là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá đã bị đập vỡ và 3 gói chứa tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai là ma túy đá.

Ngay sau đó, Công an phường Cái Răng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, tiến hành test nhanh ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện và triệt phá tụ điểm ma túy này là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Qua đó không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở mà còn cho thấy sức mạnh của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa công an và nhân dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự./.

Quảng Trị: Bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 500kg ma túy các loại Ngày 5/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3 bắt giữ 2 đối tượng người Lào cùng tang vật gồm 500kg ma túy các loại và một số tang vật khác liên quan.