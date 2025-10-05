Quảng Trị: Bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 500kg ma túy các loại

Ngày 5/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công khối lượng lớn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lúc 16 giờ ngày 5/10/2025, tại địa bàn xã Dân Hóa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Lào cùng tang vật gồm 500kg ma túy các loại (chủ yếu là dòng methamphetamine) và một số tang vật khác liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

