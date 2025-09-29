Phạt 20 năm tù với đối tượng sang Campuchia đánh bạc, mua ma túy đem về Việt Nam

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Quang (22 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2024, Hoàng Duy Quang thuê xe taxi đi từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), sau đó xuất cảnh trái phép để sang Campuchia đánh bạc và quen một đối tượng tên Tý (không rõ nhân thân, lai lịch).

Người này cho Quang sử dụng thử ma túy dạng thuốc lắc. Quang hỏi Tý thuốc lắc giá bao nhiêu một viên và được Tý chào bán với giá 350.000 đồng/viên.

Sau một lần thắng bạc được 130 triệu đồng trong casino, Quang dùng 100 triệu đồng mua 1.800 viên ma túy MDMA của Tý và được Tý giao trước 80 viên để cùng bạn bè và các tiếp viên sử dụng tại một quán karaoke ở Campuchia.

Đến ngày 5/1/2025, Quang thuê ôtô chở đối tượng Tý đến chợ Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) để nhận số ma túy còn lại. Sau đó, Quang cất giấu ma túy trong hai túi ni-lông, quấn băng keo quanh bụng để đưa về Việt Nam qua khu vực biên giới ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, khi Quang đi qua Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt quả tang cùng 1.713 viên ma túy dạng MDMA, có tổng khối lượng 783,38 gram.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Quang và thu giữ số ma túy trên để điều tra, làm rõ.

Từ những chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định có đủ cơ sở truy tố Hoàng Duy Quang về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm minh./.

