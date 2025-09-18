5 án chung thân cho nhóm đối tượng người Lào vận chuyển ma túy

Ngày 18/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến, tuyên phạt 5 án tù chung thân nhóm đối tượng người Lào vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Quảng Trị áp dụng quy định bãi bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình theo Luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Các bị cáo bị tuyên án gồm Tik Xayasane (sinh năm 1972); Lembi Kingvannouvong (sinh năm 1990); Sisamout Sisomboun (sinh năm 1996); Sengphet Keosevan (sinh năm 1996) và Sengphet Keonouvong (sinh năm 1986), đều có quốc tịch Lào, bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy.” Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo trên cùng mức án chung thân.

Theo cáo trạng, từ ngày 27-30/3/2024, các bị can nêu trên đã vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy loại Methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Lao Bảo (Quảng Trị) để nhận tiền công.

Trong đó, Sengphet Keosevan là người biết tiếng Việt, trực tiếp tiếp nhận xe ôtô bên trong có ma túy cùng với Tik Xayasane cũng biết tiếng Việt làm phiên dịch, phục vụ hậu cần trên đường đi. Sengphet Keosevan còn là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo; Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun là lái xe.

Đến ngày 30/3/2024, khi đến Km 73 Quốc lộ 9 (Lao Bảo, Quảng Trị), nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 99.946,42 gram Methamphetamine, 1 xe ôtô Toyota Hiace biển kiểm soát nước ngoài số 6689, nhiều túi xách, vali, điện thoại di động, hộ chiếu, ngoại tệ, tiền mặt (Việt Nam đồng, Kíp Lào, USD, Won Hàn Quốc).

Quá trình điều tra, Tik Xayasane, Sisamout, Lembi và Keosevan khai nhận, ngoài lần vận chuyển số ma túy nói trên các đối tượng còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai nhận đã một lần đi cùng Lembi và Keosevan để vận chuyển ma túy./.

