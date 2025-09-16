Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới

Ngày 16/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 14/9, tại khu vực bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Can và Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Xải Khư Lỳ (tên khác là Lỳ Xải Khư, sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Ngạt, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một số vật chứng liên quan khác.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời, khi đến khu vực bản Buộc Mú thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Quá trình bắt giữ đối tượng được triển khai an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện và trang bị.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

