Xã hội

Đà Nẵng: Bắt quản lý quán karaoke Victory vì “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”

Cuộc kiểm tra bất ngờ rạng sáng 29/8 tại karaoke Victory tại thành phố Đà Nẵng đã phanh phui nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, đồng thời làm lộ rõ sự tiếp tay từ chính quản lý quán.

Thanh Phong
Nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy tại karaoke Victory khu Đảo xanh, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)
Nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy tại karaoke Victory khu Đảo xanh, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Rạng sáng 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hòa Cường bất ngờ kiểm tra karaoke Victory, Lô 5, A2.5 Khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hai phòng karaoke đang có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng 302, cơ quan Công an phát hiện 9 đối tượng (7 nam, 2 nữ) cùng tang vật là ketamine, thuốc lắc và dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 7 người dương tính. Trong số này, Trần Hữu Nguyên Khoa (sinh năm 1990, trú phường An Khê) và Hồ Ngọc Định (sinh năm 1993, trú phường Hòa Xuân) được xác định là người chuẩn bị và tổ chức cho cả nhóm sử dụng.

Tại phòng 303, 4 đối tượng gồm Đặng Công Nguyên (sinh năm 1992), Nguyễn Thành Tùng (sinh năm 1988), Võ Thị Kiều Oanh (sinh năm 1997) và Tạ Thị Ngọc Thanh (sinh năm 2001) cũng bị phát hiện đang sử dụng ketamine. Tang vật thu giữ gồm dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế bám dính ma túy. Các đối tượng thừa nhận đã nhiều lần mua và chia nhỏ ma túy để sử dụng tại chỗ.

vnp-matuykaraokevictory02.jpg
Tang vật thu giữ tại hiện trường cho thấy nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một quản lý và một nhân viên phục vụ karaoke Victory về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

(Vietnam+)
#karaoke Victory Đà Nẵng #bắt giữ ma túy tại Đà Nẵng #quản lý karaoke chứa chấp ma túy #kiểm tra karaoke bất ngờ #tội phạm ma túy Đà Nẵng #tấn công ma túy tại quán karaoke #điều tra hành vi tổ chức sử dụng ma túy #tăng cường chống ma túy tại thành phố Đà Nẵng #bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy #xử lý nghiêm hành vi chứa chấp ma túy TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục