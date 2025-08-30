Đà Nẵng: Bắt quản lý quán karaoke Victory vì “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”

Rạng sáng 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hòa Cường bất ngờ kiểm tra karaoke Victory, Lô 5, A2.5 Khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hai phòng karaoke đang có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng 302, cơ quan Công an phát hiện 9 đối tượng (7 nam, 2 nữ) cùng tang vật là ketamine, thuốc lắc và dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 7 người dương tính. Trong số này, Trần Hữu Nguyên Khoa (sinh năm 1990, trú phường An Khê) và Hồ Ngọc Định (sinh năm 1993, trú phường Hòa Xuân) được xác định là người chuẩn bị và tổ chức cho cả nhóm sử dụng.

Tại phòng 303, 4 đối tượng gồm Đặng Công Nguyên (sinh năm 1992), Nguyễn Thành Tùng (sinh năm 1988), Võ Thị Kiều Oanh (sinh năm 1997) và Tạ Thị Ngọc Thanh (sinh năm 2001) cũng bị phát hiện đang sử dụng ketamine. Tang vật thu giữ gồm dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế bám dính ma túy. Các đối tượng thừa nhận đã nhiều lần mua và chia nhỏ ma túy để sử dụng tại chỗ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường cho thấy nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một quản lý và một nhân viên phục vụ karaoke Victory về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.