Phú Thọ: 1 án tử hình, 6 án chung thân trong vụ án ma túy lớn

Sau gần 20 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 3/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 68 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 29 bánh heroin.

Cụ thể: Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thành Long (sinh năm 1976, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; nay trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ); 6 bị cáo nhận án chung thân; 14 bị cáo nhận án tù 20 năm; 13 bị cáo nhận mức án trên 10 năm; các bị cáo còn lại nhận mức án dưới 10 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 24/4/2024, tại xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Thụ (sinh năm 1977, xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ gồm 0,830g heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định có 67 đối tượng là đồng phạm với Hoàng Văn Thụ, đồng thời xác định bị cáo Nguyễn Thành Long (sinh năm 1976, ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nay trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) mua bán 29 bánh ma túy heroin có tổng khối lượng hơn 9,3kg ma túy, 270.000 viên ma túy hồng phiến có tên Methamphetamine (tổng khối lượng hơn 27,7kg) và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, với vật chứng thu giữ, lời khai người làm chứng, kết quả giám định, biên bản đối chất, đối chiếu sao kê tài khoản tại ngân hàng và giao dịch qua mạng viễn thông... đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quang Vũ cho biết, hành vi liên quan đến việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết của Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy.

Nhiều vụ án được đưa ra xét xử và có hình phạt nghiêm khắc nhưng tình hình mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vẫn diễn ra. Vì vậy, hành vi này phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.../.

Tuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án vận chuyển ma túy Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an dùng xe ôtô công vụ để chở ma túy.