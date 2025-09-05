Triệt phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Quảng Trị

Tối 5/9, thông tin từ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam bằng đường biển.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy," hoàn thiện các thủ tục điều tra ban đầu và bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý và điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 ngày 29/8, tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Hải đội 202 phối hợp với các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 325M gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (chủ trì); Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị; Chi cục Hải quan khu vực 9; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Hồ A Thơi (sinh năm 2003; hộ khẩu thường trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (sinh năm 2008; hộ khẩu thường trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 1 xe máy; 2 điện thoại di động.

Quá trình mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Tuấn (sinh năm 2009; thường trú tại thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị).

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo về khu vực cảng cá Cửa Việt thuộc xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị để bán cho một chủ tàu đánh cá, dự kiến người này sẽ vận chuyển vào các tỉnh phía Nam bằng tàu cá để tiêu thụ.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thừa nhận đã từng bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện là lao động hoặc thuyền viên lao động tại cảng.

Hải đội 202 cũng cho biết theo kết luận giám định, toàn bộ số tang vật thu giữ là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến Methamphetamine. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

