Bắc Ninh: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ gần 1,3kg ma túy các loại.

Trước đó, ngày 11/8, tại khu vực Bến xe khách Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an phường Bắc Giang đấu tranh làm rõ, bắt quả tang đối tượng Chu Hồng Việt (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Đồng Cửa, phường Bắc Giang ) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 khối hình chữ nhật chứa 591,86 gram heroin và 1 gói nilon màu trắng chứa 676,20 gram ma túy tổng hợp (Methampheta"mine).

Quá trình mở rộng điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Bách (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng, hiện ở tỉnh Udomxay, Lào) và Bandit Sitthirat (sinh năm 1980, quốc tịch Lào, trú tại tỉnh Oudomxay, Lào) đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" cho Chu Hồng Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Việt về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017); Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lực lượng Công an xác định hành vi của các đối tượng trong vụ án thể hiện tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia. Đối tượng Chu Hồng Việt trực tiếp tàng trữ gần 1,3kg ma túy các loại, là khối lượng lớn, cho thấy mục đích không chỉ sử dụng cá nhân mà còn phục vụ cho việc mua bán, tiêu thụ trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat là những mắt xích quan trọng, tham gia cung cấp, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, góp phần hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia./.

Vụ bé gái bị khống chế ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án từng sử dụng ma túy Đối tượng gây án là Phan Văn Tuấn (sinh năm 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự, test nhanh cho kết quả đối tượng có sử dụng chất ma túy.