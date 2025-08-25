Khởi tố 12 vụ án, 39 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố 12 vụ án, 39 bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng liên quan về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, Đông Hà “đột kích” kiểm tra nhà hàng Nonstop (phường Đông Hà) và vũ trường Victory (phường Nam Đông Hà).

Tại hiện trường, có 262 người đang vui chơi tại 46 bàn. Qua test nhanh, Công an phát hiện 146 người dương tính với ma túy ketamine, trong đó 17 nhân viên và 129 khách.

Tiếp tục làm rõ, lực lượng chức năng phát hiện 12 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật gồm bóng cười, bình khí nén N20, chất rắn màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 39 đối tượng (21 đối tượng tại Nhà hàng Nonstop, 18 đối tượng tại vũ trường Victory), bắt khẩn cấp 1 đối tượng, trả tự do cho 17 người xác định chỉ tham gia thụ hưởng.

Ngoài ra, 107 trường hợp khác bị xử phạt hành chính và bàn giao cho Công an địa phương nơi cư trú để quản lý. Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ là ma túy loại ketamine.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố nam ca sỹ Chi Dân sử dụng trái phép chất ma túy Từ lời khai của một đối tượng, cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt quả tang một nhóm người sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở quận Tân Bình (cũ), trong đó có anh em ca sỹ Chi Dân.