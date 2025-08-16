Quảng Trị: Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 295kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 16/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng phối hợp đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam thu giữ 295,5kg ma túy các loại.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 15/8, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục phòng chống ma túy và tội phạm) và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng gồm: N.T.L (trú tại phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng) và Đ.B.H.C (trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy;" tang vật thu giữ 295,5kg ma túy các loại, 2 xe ôtô và các tang vật, tài liệu có liên quan.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng thu giữ thêm 1 súng AK và 1 súng tự chế, 7 viên đạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật./.

