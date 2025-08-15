Lào ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 14/8, Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào cho biết lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Qua công tác trinh sát và phối hợp kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 4.405 gói, tương đương 8.810.000 viên ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 881kg.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ một đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên, cùng một xe ôtô loại 22 bánh, biển kiểm soát đăng ký tại thủ đô Vientinae, được sử dụng để cất giấu và vận chuyển tang vật.

Số ma túy trên được cất giấu rất tinh vi nhằm che giấu, qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, nguồn gốc số ma túy, cũng như truy bắt các đối tượng liên quan./.

Các địa phương Việt-Lào ký kết hợp tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Năm 2024, lực lượng chức năng 8 tỉnh của Việt Nam và Lào là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Houaphanh, Xiangkhoang, Louangphabang, Phoong Sa Ly đã bắt giữ gần 4.560 vụ ma túy.