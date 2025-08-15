Thế giới

ASEAN

Lào ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn

Qua công tác trinh sát và phối hợp kiểm tra, lực lượng công an của Lào đã thu giữ 4.405 gói, tương đương 8.810.000 viên ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 881kg.

Xuân Tú-Bá Thành
Tang vật của một vụ án ma túy tại tỉnh Bokeo, Lào. (Nguồn: Vientiane Times)
Tang vật của một vụ án ma túy tại tỉnh Bokeo, Lào. (Nguồn: Vientiane Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 14/8, Công an tỉnh Bokeo, Bắc Lào cho biết lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Qua công tác trinh sát và phối hợp kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 4.405 gói, tương đương 8.810.000 viên ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 881kg.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ một đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên, cùng một xe ôtô loại 22 bánh, biển kiểm soát đăng ký tại thủ đô Vientinae, được sử dụng để cất giấu và vận chuyển tang vật.

Số ma túy trên được cất giấu rất tinh vi nhằm che giấu, qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, nguồn gốc số ma túy, cũng như truy bắt các đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vận chuyển ma túy #Ma túy #Tang vật #Lực lượng chức năng Lào
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các bộ trưởng ASEAN thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

ASEAN định hình tương lai của Trí tuệ Nhân tạo

Hội nghị cấp cao ASEAN về AI đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết tập thể của khu vực. ASEAN hướng tới thu hẹp khoảng cách số, bảo vệ xã hội và khai thác trọn vẹn tiềm năng đổi mới.