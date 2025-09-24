Đồng Nai: 1 án tử hình và 182 năm tù cho 13 bị cáo mua bán vận chuyển ma túy

Ngày 23-24/9, tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy do Hoàng Minh Hải cầm đầu với mức án Tử hình, 12 bị cáo bị tuyên phạt các mức án từ 9 đến 20 năm tù.

Trong 2 ngày 23 và 24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng Minh Hải (tức Hải Lùn, 37 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu với mức án Tử hình. 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 9 đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hải quen biết người tên Sếp (sống tại Campuchia, không rõ lai lịch) qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận nhận ma túy “nước vui” từ Campuchia đưa về Việt Nam để phân chia, bán kiếm lời. Hải rủ Huy cùng tham gia đóng gói, cất giấu.

Ngày 5/10/2024, Hải và Huy nhận 804 gói ma túy loại “nước vui” để phân chia, cất giấu và mang đi giao dịch. Hải chia nhỏ ma túy bán cho nhiều đầu mối, trong đó có Hội và Thanh Trúc (bạn gái của Hải) cùng sử dụng ma túy và cho Hải gửi ma túy tại phòng trọ của mình.

Cũng trong tháng 10/2024, hàng loạt đối tượng khác như Lê Thành Tâm, Nguyễn Hồng Hải, Võ Minh Trí, Huỳnh Đức Tài… lần lượt mua, bán lại một phần số ma túy trên. Ngoài ra, Hải nhiều lần cung cấp ma túy, dụng cụ và rủ rê những người khác tổ chức sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng hoặc chòi rẫy của Phạm Quốc Hội.

Ngày 13/11/2024, theo yêu cầu của “Sếp", Minh Hải, Thái bàn bạc thống nhất nhờ Hậu nhận 2 kilogram ma túy. Sau đó, Lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ các túi nylon có chứa ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng gần 2 kg ma túy; khám xét và thu giữ tại nơi ở của Minh Hải thu giữ 3,4kg ma túy./.