Phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa kiểm tra 1 quán bar ở phường Buôn Ma Thuột, phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy; bắt giữ 1 đối tượng chuyên vận chuyển ma túy vào các quán bar bán cho khách.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có liên quan đến tội phạm ma túy.

Lâm thường mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến chơi tại các quán bar trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Sau một thời gian trinh sát, tối 12/9, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lâm đang giao ma túy cho khách tại quán bar Monaco.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng thu giữ 37 gói ma túy Ketamine và 74 viên ma túy MDMA.

Ngay sau đó, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán bar Monaco, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Vũ Trần Thiện Khoa (20 tuổi) và Tạ Văn Trường (23 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 gói nylon bên trong có chứa ma túy MDMA, nhiều cục ma túy Ketamine cùng các tang vật có liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh, 3 đối tượng trên dương tính với chất ma túy.

Tiếp tục kiểm tra nhanh ma túy đối với tất cả khách và nhân viên tại quán, cơ quan chức năng phát hiện có 7 người dương tính với ma túy, trong đó có 1 nhân viên của quán.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm, Vũ Trần Thiện Khoa, Tạ Văn Trường và Nguyễn Văn Sơn để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Liên tiếp triệt xóa các nhóm đối tượng tổ chức “tiệc” ma túy trong các quán karaoke Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng đã liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm ma túy tại các quán karaoke, xử lý hàng chục đối tượng vi phạm.