Cận cảnh vụ bắt giữ 84 đối tượng "bay, lắc" tại quán karaoke

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện tại các quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng vào rạng sáng 15/9.

Trong số này, 69 đối tượng là nam, 15 đối tượng là nữ.

Cơ quan điều tra xác định bốn đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, hai đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 78 đối tượng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Số còn lại được lập hồ sơ xử lý hành chính, bàn giao cho công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có N.V.T.L., sinh năm 1992, trú tại phường Diên Hồng, là chủ quán karaoke tổ chức “bay lắc.”

Trước đó, năm 2019, L. từng là chủ quán bar SEF tại thành phố Pleiku (cũ) và đã ba lần bị xử lý hành chính về hành vi để khách sử dụng ma túy, hoạt động quá giờ và mua bán khí cười.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định ./.