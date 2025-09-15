Công an tỉnh Gia Lai triệt phá nhiều tụ điểm “bay lắc” trá hình

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hơn 100 người tụ tập, nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy tổng hợp cùng dụng cụ liên quan.

Rạng sáng nay 15/9, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triệt phá nhiều tụ điểm “bay lắc” trá hình karaoke và nhà nghỉ trên địa bàn một phường nằm ở phía Tây tỉnh Gia Lai.

Hàng trăm cảnh sát đã tham gia đột kích, tạm giữ gần 150 đối tượng có liên quan.

Khoảng 1 giờ sáng, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ ập vào 4 địa điểm trên địa bàn phường Diên Hồng, gồm một quán karaoke và 3 nhà nghỉ không biển hiệu.

Qua sàng lọc, hàng chục nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 148 người (92 nam, 56 nữ) có liên quan. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy tổng hợp cùng các dụng cụ liên quan./.