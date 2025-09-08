Bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin, trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ gần 71.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác; 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê, kiếm các loại và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Trước đó, ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh từ Phú Thọ vào Thanh Hóa tiêu thụ do Lê Mạnh Linh (sinh năm 1994, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa; có 2 tiền án) cầm đầu, móc nối với Tràng A Sía (người dân tộc Mông, trú xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Mạnh Linh, Tràng A Sía và 8 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Công an tỉnh cũng triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh từ Nghệ An vào Thanh Hóa tiêu thụ do Vũ Anh Thắng (sinh năm 1991, trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) cầm đầu, móc nối với Vi Văn Nhân (sinh năm 1970, trú xã Tri Lễ, Nghệ An).

Cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Anh Thắng, Vi Văn Nhân và 2 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn; 16 lưỡi lê, kiếm cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ do Trần Quốc Hoài (sinh năm 1974, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa, có 3 tiền án) cầm đầu. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Quốc Hoài cùng 11 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 19.500 viên hồng phiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên thể hiện quyết tâm của Công an Thanh Hóa trong đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy phức tạp, xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cuộc sống nhân dân./.

