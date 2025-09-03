Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke

Sáng 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” xảy ra ở quán Karaoke X-Men, tại Đặc khu Phú Quốc.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam đối với 12 bị can gồm: Trịnh Văn Bình (sinh năm 1992, trú tỉnh Thanh Hóa); Lê Thanh Thủy (sinh năm 2008), Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1989), Trần Tấn Hùng (sinh năm 1996), Trần Thị Thanh Trúc (sinh năm 1996), Trần Văn Đỉnh (sinh năm 1984), cùng trú tỉnh An Giang; Lê Văn Nghĩa (sinh năm 2005, trú tỉnh Cà Mau); Trịnh Kim Ngọc (sinh năm 2009, trú tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Quân (sinh năm 2003, trú tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Ngọc Duyên (sinh năm 2003) và Nguyễn Hoàng Quyên (sinh năm 1989), cùng cư trú tại thành phố Cần Thơ.

Công an tỉnh cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Ngân (sinh năm 2004, cư trú tỉnh An Giang).

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22/8, các lực lượng thuộc Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán Karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 11 túi nylon chứa tinh thể, 31 viên nén màu đỏ là chất ma túy, 4 bình khí cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã xét nghiệm chất ma túy đối với số khách và nhân viên trên, kết quả có 23 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 9 nhân viên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

