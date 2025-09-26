Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng trong vụ “bay lắc” tại quán karaoke trá hình

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố 84 đối tượng trong số những người bị tạm giữ liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng (bị phát hiện ngày 15/9).

Trong số các đối tượng bị khởi tố có 69 nam và 15 nữ. Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác định có 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 78 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng còn lại được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý hành chính, bàn giao cho Công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong các đối tượng bị khởi tố có N.V.T.L (sinh năm 1992, trú phường Diên Hồng) là chủ quán karaoke tổ chức “bay lắc” bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2019, N.V.T.L từng là chủ quán bar SEF trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Ia Kring, thành phố Pleiku cũ) và đã 3 lần bị xử lý hành chính về hành vi hoạt động quá giờ, để khách sử dụng ma túy trong quán, mua bán khí cười.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, rạng sáng 15/9, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cùng điều tra viên, trang thiết bị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” tại phường Diên Hồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ 148 đối tượng (92 nam, 56 nữ), phần lớn còn rất trẻ, đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều loại ma túy tổng hợp như ketamin, MDMA.

Các tụ điểm này dù đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng đã cải tạo phòng hát, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa công suất lớn nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của khách.

Chủ quán còn bố trí nhiều lớp cửa và hệ thống camera giám sát để đối phó với cơ quan chức năng. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là chủ quán và quản lý quán karaoke liên quan đến vụ việc.

Trong quá trình triển khai chuyên án, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng thực hiện biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công an tỉnh Gia Lai triệt phá nhiều tụ điểm “bay lắc” trá hình Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hơn 100 người tụ tập, nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy tổng hợp cùng dụng cụ liên quan.