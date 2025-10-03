Hưng Yên: Khởi tố 27 bị can liên quan tổ chức sử dụng, mua bán chất ma túy tại New Style Club

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy"; "tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy."

Trong số 27 bị can bị khởi tố, có 7 bị can là chủ quán, quản lý, nhân viên, còn lại là khách hàng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ bar New Style Club (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, vào 23 giờ 30 ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hưng Yên) chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình triển khai Kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh New Style Club.

Tại thời điểm kiểm tra, quán Bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ. Trên các bàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều gói nilon chứa tinh thể kết tinh màu trắng, viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như ống hút, bình khí nén, bóng cười...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành test nhanh với 94 đối tượng có mặt trong quán; kết quả, có 40/94 đối tượng dương tính với ma túy (Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.../.

