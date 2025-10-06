An Giang truy bắt 314 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang huy động các lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) vào ngày 5/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 48 ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận Tỉnh An Giang) không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau, gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác truy bắt các học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2; huy động 100% cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện, tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại.

Với sự quyết liệt, khẩn trương của các lực lượng chức năng, đến 8 giờ sáng 6/10/2025, lực lượng chức năng đã truy bắt được 252/314 học viên đưa trở lại quay lại cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang vẫn đang bố trí lực lượng rà soát, xác minh, thu thập thông tin liên quan; tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.

Lực lượng chức năng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay, đồng thời tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.

Trước đó, chiều 5/10, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương huy động các lực lượng chốt chặn, để truy bắt. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã phát thông báo hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt ngay số đối tượng này. Đơn vị chủ trì, phối hợp tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận Tỉnh An Giang) đã bỏ trốn khỏi nơi quản lý, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt đưa trở lại Cơ sở cai nghiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trại Tạm giam số 1, Trại Tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã liên quan tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 không để các phạm nhân, học viên nghe ngóng tình hình, kích động thực hiện các hành vi manh động, phá rối, bạo loạn nhằm trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý.

Các đối tượng này chia thành nhiều nhóm nhỏ đi hướng Bình Thành, Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo,… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Nhiều địa phương ở An Giang đã thông báo khẩn nhằm tuyên truyền đến toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quan sát khu vực xung quanh nơi ở, nơi làm việc, khu dân cư, trường học, chợ và tuyến đường. Khi phát hiện người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn (dáng vẻ mệt mỏi, né tránh lực lượng chức năng, ẩn nấp tại khu vực vắng người, hoặc xin ăn, xin ngủ qua đêm…), người dân cần báo ngay cho công an xã hoặc báo với trưởng ấp gần nhất.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ hay đối đầu với đối tượng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh; vận động người thân, hộ dân xung quanh phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho công an xã để xử lý nhanh, đúng quy định./.

