Khởi tố 11 bị can cấu kết với người nước ngoài tổ chức đánh bạc qua mạng

Ngày 20/4, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc trên mạng Internet" với số tiền hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Đoàn Văn Tùng, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa; Ngô Thị Thu Hà, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh; Đỗ Xuân Thành, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng đánh bạc bị khởi tố gồm: Trần Duy Khánh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên; Phạm Tuấn Dũng, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên; Phạm Hồng Bách, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Lan, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Bùi Đắc Năm, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Tới, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Trần Văn Bộ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Vật Lại, thành phố Hà Nội; Đặng Cao Mạnh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88.”

Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng.

Tám đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền là trên 8,4 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra mở rộng vụ án./.

