Nghệ An: Thêm hàng chục trường hợp nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Ngày 20/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra trên địa bàn, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 60 bệnh nhân có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra còn 2 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như ngộ độc thực phẩm đang được điều trị ở Trung tâm y tế.

Theo Bác sỹ chuyên khoa 2 Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, các bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ ngày 17/4 nhưng tự điều trị tại nhà, sau đó không thuyên giảm nên nhập viện.

Hiện có 5 bệnh nhân được xuất viện, 4 trường hợp chuyển tuyến, còn 51 người đang điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định.

Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mỳ tại hai cơ sở gồm Quỳnh bakery (khối 4, xã Diễn Châu) và tiệm bánh mỳ Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu); có 5 trường hợp không ăn bánh mỳ nhưng vẫn có biểu hiện triệu chứng phổ biến gồm nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao tương tự.

Trước đó, liên quan đến vụ việc hàng chục người nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ xảy ra ở xã Diễn Châu, Nghệ An, ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An ban hành công văn khẩn đề nghị UBND các xã: Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương thực hiện tuyên truyền đến người dân đã từng mua, sử dụng bánh mỳ kẹp thịt vào ngày 16-17/4 tại quán bánh mỳ Sơn Quỳnh ở xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chủ động theo dõi sức khỏe.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Nghệ An: Hỏa tốc tìm người có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Sơn Quỳnh Sở Y tế Nghệ An khẳng định sẽ công khai danh tính các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh.