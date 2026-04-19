Đề nghị điều tra vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) sáng 19/4 đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố…/.

