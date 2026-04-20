Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Trận động đất xảy ra lúc 16h53 theo giờ địa phương (tức 14h53 cùng ngày theo giờ Việt Nam) với độ lớn 7,5, tâm chấn nằm cách đất liền khoảng 100 km, đã gây rung lắc mạnh tại các tỉnh Aomori, Iwate và Miyagi, đồng thời khiến chính quyền Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần với chiều cao dự kiến có thể lên tới 3m.

Thực tế, sóng thần đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ven biển, trong đó tại cảng Kuji, tỉnh Iwate, đợt sóng đầu tiên đã xuất hiện lúc 17h26 theo giờ địa phương, với đỉnh sóng cao nhất 80 cm.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, chính quyền Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, yêu cầu hàng trăm nghìn người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo nguy cơ dư chấn mạnh trong những ngày tới, đặc biệt trong 2- 3 ngày đầu sau động đất.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, công tác theo dõi và hỗ trợ đã được triển khai khẩn trương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết “đã liên lạc với một số nghiệp đoàn tại khu vực bị ảnh hưởng động đất và được thông báo tất cả các lao động Việt Nam đều an toàn."

Cùng với đó, từ phía cộng đồng trí thức và du học sinh, các thông tin ban đầu cũng cho thấy tình hình ổn định.

Tiến sỹ, Phó Giáo sư Nguyễn Chí Nghĩa, giảng viên Đại học Tohoku, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, cũng cho biết “đã liên lạc hỏi thăm các du học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Aomori Chuo Gakuin và xác nhận tất cả đều an toàn."

Tại khu vực thủ đô Tokyo, nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống, chỉ ghi nhận rung lắc nhẹ ở mức khoảng cấp 2-3 theo thang đo Nhật Bản, không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt thường nhật.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn nhấn mạnh không được chủ quan, do sóng thần có thể xuất hiện nhiều đợt và đạt độ cao lớn hơn trong thời gian tới. Việc cảnh báo sớm được duy trì không chỉ dựa trên độ cao sóng ban đầu mà còn do thực tế đã ghi nhận sự xuất hiện của sóng thần, cho thấy năng lượng địa chấn đã lan truyền ra biển.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt ở các khu vực ven biển Đông Bắc, cần tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền sở tại, không quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa có thông báo an toàn, đồng thời chủ động cập nhật thông tin từ các kênh chính thức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết đang tiếp tục tích cực thu thập thông tin, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết./.

Nhật Bản cảnh báo sẽ tiếp tục xảy ra các trận động đất có cường độ mạnh Nhiều khả năng trong khoảng 1 tuần tới, đặc biệt là trong 2-3 ngày đầu, sẽ tiếp tục xảy ra các trận động đất có cường độ mạnh tương đương cấp 5 trên thang cảnh báo gồm 7 cấp độ.