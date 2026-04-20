Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, thành lập phường Trảng Bom trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trảng Bom. Phường Trảng Bom giáp phường Phước Tân, phường Tam Phước và các xã An Viễn, Bàu Hàm, Bình Minh, Hưng Thịnh, Tân An.

Thành lập phường Long Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Thành. Phường Long Thành giáp phường Nhơn Trạch và các xã An Phước, Bình An, Long Phước, Phước An, Xuân Đường, Xuân Quế.

Thành lập phường Trị An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trị An. Phường Trị An giáp các xã Bàu Hàm, La Ngà, Phú Lý, Tân An, Tân Lợi, Thanh Sơn, Thống Nhất và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập phường Nhơn Trạch trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhơn Trạch. Phường Nhơn Trạch giáp phường Long Thành, các xã An Phước, Đại Phước, Phước An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập phường Tân Khai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Khai. Phường Tân Khai giáp phường Bình Long, phường Minh Hưng, xã Minh Đức, xã Tân Quan; Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Thành lập phường Xuân Lộc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Xuân Lộc. Phường Xuân Lộc giáp phường Bảo Vinh, phường Long Khánh và các xã Xuân Bắc, Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Thành.

Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Phú. Phường Tân Phú giáp các xã Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm, Phú Vinh, Tà Lài và tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập phường Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc Ninh. Phường Lộc Ninh giáp các xã Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Tấn và Lộc Thành.

Thành lập phường Dầu Giây trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Dầu Giây. Phường Dầu Giây giáp phường Bình Lộc, phường Xuân Lập và các xã Bàu Hàm, Bình An, Gia Kiệm, Hưng Thịnh, Xuân Quế.

Thành lập phường Đồng Phú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đồng Phú. Phường Đồng Phú giáp phường Bình Phước, xã Tân Lợi và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập các phường, tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập quy định tại Nghị quyết này được đổi tên để hoạt động với tên gọi mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

