Trình Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương từ 30/4

Tiếp tục kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, sáng ngày 20/4, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo này.

Đồng Nai chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo tờ trình, với vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người. Sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 07 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố).

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước.

Trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay. Phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy là cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 05/05 điều kiện thành lập thành phố quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/UBTVQH15 và đạt đủ 07/07 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Tiếp tục rà soát, xử lý các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy

Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc thành lập thành phố Đồng Nai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trên cơ sở Tờ trình, Đề án của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức 2 thấp để bảo đảm chất lượng đô thị; quan tâm đến việc triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, giúp thành phố Đồng Nai thực sự trở thành đô thị lớn cấp vùng, chia sẻ, tương hỗ, cùng phát triển với các tỉnh, thành phố khác, tạo lập không gian kinh tế, đô thị của vùng.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khai thác hiệu quả lợi thế, phát huy vị thế, vai trò chiến lược của Đồng Nai, hướng đến mục tiêu cuối cùng của việc thành lập thành phố Đồng Nai là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn và phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân địa phương.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý một số vấn đề về câu chữ, kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và chính xác.

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 30/4/2026 để đáp ứng theo đúng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh Đồng Nai và bảo đảm tính đồng bộ với hiệu lực thi hành của Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua./.

