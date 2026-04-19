Ngày 19/4, Tỉnh đoàn Đồng Nai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Hành trình Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc” năm 2026 tại xã Bù Gia Mập.

Chương trình với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và đại diện các đơn vị đồng hành. Ngay sau nghi thức tuyên bố lý do và trao thư cảm ơn, Ban tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực như tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Trẻ em, trao tặng học bổng dành cho học sinh hiếu học và 1.000 phần quà thiết thực cho thiếu nhi tại xã.

Bên cạnh đó, mô hình “Gian hàng 0 đồng” cũng được tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã biên giới.

Gian hàng 0 đồng cho người dân vùng biên. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Tại chương trình, Ban tổ chức đã mở lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) ngay tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã cho các cán bộ Đoàn và thanh niên; tổ chức nhiều trò chơi dân gian cho các em nhỏ.

Trong khuôn khổ “Hành trình Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc,” tuổi trẻ Đồng Nai thực hiện các phần việc thanh niên cụ thể để làm đẹp cảnh quan biên giới như trồng cây, khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên” tại khu vực công viên xã; bàn giao công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Bù Lư.

Bà Đặng Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bù Gia Mập cho biết: Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động của Tỉnh đoàn Đồng Nai, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa; nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân cũng như các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Phan Thế Công, Chương trình được tổ chức từ ngày 18-25/4 tại 2 địa bàn trọng điểm là xã Bù Gia Mập và xã Tân Tiến; tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi biên giới; thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, hỗ trợ học tập và đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình thanh niên nhằm tạo cảnh quan, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Trong “Hành trình Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc,” Ban tổ chức cùng các đơn vị hữu quan đã đến thăm Đồn Biên phòng Đăk Ka./.

K GỬIH