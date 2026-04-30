Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với địa phương Algeria

Ngày 27-29/4, Đại sứ Việt Nam tại Algeria đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán thăm, làm việc tại tỉnh Annaba, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và giới khoa học hai nước.

Nguyễn An
Đại sứ Trần Quốc Khánh gặp, làm việc với tỉnh trưởng Annaba. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Nhằm tăng cường ngoại giao kinh tế, từ ngày 27-29/4, Đại sứ Việt Nam tại Algeria đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh Annaba, cách thủ đô Algiers khoảng 600 km về phía Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã chào xã giao Tỉnh trưởng Annaba Abdelkrim Lamouri. Tại buổi tiếp, Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Algeria và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, trong đó có Annaba, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025.

Đại sứ đánh giá Annaba là trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của Algeria, nổi bật với ngành luyện kim tại Khu liên hợp thép El Hadjar, cùng lợi thế cảng biển và hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu.

Đại sứ Trần Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Annaba. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Với vị trí gần khu vực Địa Trung Hải và Tunisia, địa phương có tiềm năng trở thành đầu mối trong chuỗi công nghiệp, thương mại khu vực. Trên cơ sở đó, Đại sứ đề nghị phía Annaba hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, chỉ định đầu mối phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phân bón và logistics.

Tỉnh trưởng Abdelkrim Lamouri hoan nghênh chuyến thăm, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, bao gồm công nghiệp, cảng biển và nông nghiệp.

Đoàn cũng làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Annaba (CCI Seybouse), cùng đại diện doanh nghiệp, trường đại học địa phương. Hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, thép và sản xuất phân bón - những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu ổn định.

Trước mắt, hai bên có thể thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, trao đổi nguồn cung nguyên liệu, đồng thời thử nghiệm các tuyến vận chuyển hàng hóa qua cảng Annaba. Về trung hạn, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tiến tới hợp tác dài hạn.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Đại sứ Trần Quốc Khánh tham dự Hội thảo quốc tế “One Health” lần thứ hai và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường (CRE) tại Annaba. Hai bên trao đổi khả năng hợp tác nghiên cứu, bao gồm chia sẻ dữ liệu kiểm soát dịch bệnh, trao đổi chuyên gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp sạch.

Đại sứ cũng đã trồng cây lưu niệm tại CRE, khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và giới khoa học hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
